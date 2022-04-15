Бекзат Жусупов стал замруководителя Канцелярии Премьер-министра РК

Распоряжением Премьер-министра РК Жусупов Бекзат Бақбергенұлы назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Бекзат Жусупов родился в 1989 году в Мангистауской области.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Университет Восточной Англии. Выпускник программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности редактора Мангистауского областного филиала АО «РТРК «Казахстан».

С 2009 по 2013 годы работал на республиканских телеканалах.

В 2013-2016 годы — главный инспектор – пресс-секретарь акима Кызылординской области.

В 2019-2021 годы — директор Мангистауского областного филиала АО «РТРК «Казахстан».

В 2021-2022 годы — заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан.

