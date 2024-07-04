Беларусь стала полноправным членом ШОС

Международное сотрудничество, ШОС
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проходит 24-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/aqorda_resmi

«За почти четверть века наша Организация стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса. Плодотворно взаимодействуя в сфере политики и безопасности, экономики и культуры, наши страны задают вектор развития всего Евразийского континента. Совместными усилиями укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур (…) Сегодня на саммите будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации», - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана поприветствовал главу Беларуси Александра Лукашенко.

 «Ваша страна за короткий период времени выполнила все процедуры на пути к полноправному членству в ШОС», - сказал он.

Заседание было начато с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств-членов ШОС.

Таким образом, Беларусь стала десятым государством, вошедшим в ШОС. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

#Астана #ШОС #Беларусь

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