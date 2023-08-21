Как могут воспользоваться ЭЦП мошенники

Если не относиться к безопасности свой электронно-цифровой подписи серьезно, можно стать жертвой мошенников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

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Электронная цифровая подпись – это цифровой аналог рукописной подписи, подписывая личным ЭЦП определенные цифровые документы, гражданин или юрлицо подтверждает правомерность своих действий.

"Если Вы потеряете ЭЦП или отдаете ее посторонним лицам под предлогом помощи в чем-либо, то они получают доступ ко всем вашим личным данным. Злоумышленники могут использовать ЭЦП для сомнительных сделок, прописать в квартире посторонних людей или переоформить ваш автомобиль", – говорят эксперты.

Один из самых распространенных случаев мошенничества с ЭЦП – когда руководитель отдает свою подпись сотруднику, который вправе проводить финоперации от имени фирмы. Недобросовестный сотрудник может присвоить себе деньги организации через фиктивные сделки и поддельные счета к оплате. Доказать свою непричастность к махинациям обладателю подписи будет очень сложно.

Другой не менее популярный метод у аферистов – устройство на работу “мертвых душ” через ЭЦП руководителя. Так как на бумаге работники есть, их зарплата уходит в карман мошенникам. Нередко ЭЦП используют для прописки за вознаграждение, и тогда в одной квартире могут прописать сотни человек. Также подобное может произойти с владельцем жилья, который просто потерял электронно-цифровую подпись или доверил ее другому человеку.

Граждане могут стать жертвами мошенников, поверив в их причастность к полиции и госорганам. Схема такая: человеку звонит, например, лжесотрудник правоохранительных органов и заявляет, что они ловят опасного преступника, поэтому им нужна помощь – ЭЦП и пароль физлица. Если человек отказывается, на него давят и угрожают, пока он не согласится. Получив в свое распоряжение ЭЦП, мошенники отправляют в банки и микрофинансовые организации заявки на кредиты. Потом на владельца ЭЦП выходят коллекторы, его счета арестовывают, и доказать, что заявки подавал другой человек, практически невозможно.

Мошенники могут играть и на недостаточной осведомленности об особенностях ЭЦП и привлекают людей обещаниями быстро оформить подпись за символическую сумму. Дальше мошенники сохраняют ЭЦП и пароль к ней у себя и могут делать что угодно – например, переоформить автомобиль на другого человека или, если к ним обратилось юрлицо, проводить сделки в свою пользу.

Также часто граждане обращаются в центры обслуживания населения и создают ЭЦП в общедоступных стационарных компьютерах. Получив долгожданную цифровую подпись, они уходят, не удаляя данные, которые сохраняют на рабочем столе компьютера.

Эксперты разработали ряд простых рекомендаций, чтобы помочь избежать мошенничества.

Меняйте пароль ЭЦП, не передавайте ее третьим лицам, защищайте компьютер от вирусов, не называйте файл с ЭЦП ее паролем, не оформляйте электронно-цифровую подпись через посторонних, воздержитесь от установки на свой смартфон непроверенных приложений, вовремя отзывайте сертификаты подписи, если сотрудник с доступом к ЭЦП компании увольняется. Если Вы потеряли ЭЦП, которую хранили на компьютере или флешке, то немедленно перевыпустите ее.