Как могут воспользоваться ЭЦП мошенники

Технологии
73
Кунапия Гульмира
корреспондент

Если не относиться к безопасности свой электронно-цифровой подписи серьезно, можно стать жертвой мошенников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Электронная цифровая подпись – это цифровой аналог рукописной подписи, подписывая личным ЭЦП определенные цифровые документы, гражданин или юрлицо подтверждает правомерность своих действий.

"Если Вы потеряете ЭЦП или отдаете ее посторонним лицам под предлогом помощи в чем-либо, то они получают доступ ко всем вашим личным данным. Злоумышленники могут использовать ЭЦП для сомнительных сделок, прописать в квартире посторонних людей или переоформить ваш автомобиль", – говорят эксперты.

Один из самых распространенных случаев мошенничества с ЭЦП – когда руководитель отдает свою подпись сотруднику, который вправе проводить финоперации от имени фирмы. Недобросовестный сотрудник может присвоить себе деньги организации через фиктивные сделки и поддельные счета к оплате. Доказать свою непричастность к махинациям обладателю подписи будет очень сложно.

Другой не менее популярный метод у аферистов – устройство на работу “мертвых душ” через ЭЦП руководителя. Так как на бумаге работники есть, их зарплата уходит в карман мошенникам. Нередко ЭЦП используют для прописки за вознаграждение, и тогда в одной квартире могут прописать сотни человек. Также подобное может произойти с владельцем жилья, который просто потерял электронно-цифровую подпись или доверил ее другому человеку.

Граждане могут стать жертвами мошенников, поверив в их причастность к полиции и госорганам. Схема такая: человеку звонит, например, лжесотрудник правоохранительных органов и заявляет, что они ловят опасного преступника, поэтому им нужна помощь – ЭЦП и пароль физлица. Если человек отказывается, на него давят и угрожают, пока он не согласится. Получив в свое распоряжение ЭЦП, мошенники отправляют в банки и микрофинансовые организации заявки на кредиты. Потом на владельца ЭЦП выходят коллекторы, его счета арестовывают, и доказать, что заявки подавал другой человек, практически невозможно.

Мошенники могут играть и на недостаточной осведомленности об особенностях ЭЦП и привлекают людей обещаниями быстро оформить подпись за символическую сумму. Дальше мошенники сохраняют ЭЦП и пароль к ней у себя и могут делать что угодно – например, переоформить автомобиль на другого человека или, если к ним обратилось юрлицо, проводить сделки в свою пользу.

Также часто граждане обращаются в центры обслуживания населения и создают ЭЦП в общедоступных стационарных компьютерах. Получив долгожданную цифровую подпись, они уходят, не удаляя данные, которые сохраняют на рабочем столе компьютера. 

Эксперты разработали ряд простых рекомендаций, чтобы помочь избежать мошенничества.

Меняйте пароль ЭЦП, не передавайте ее третьим лицам, защищайте компьютер от вирусов, не называйте файл с ЭЦП ее паролем, не оформляйте электронно-цифровую подпись через посторонних, воздержитесь от установки на свой смартфон непроверенных приложений, вовремя отзывайте сертификаты подписи, если сотрудник с доступом к ЭЦП компании увольняется. Если Вы потеряли ЭЦП, которую хранили на компьютере или флешке, то немедленно перевыпустите ее.  

#полиция #безопасность #ЭЦП #госорган #финорганизация

Популярное

Все
Водительские права по новым правилам
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
Оазис на дне Арала
Зима близко. Чиновники оптимистичны
Чудом спасся лишь «Тобол»
Бруцеллез доводит до слез
Экономический рост и новые возможности
Море не волнуется
Итоги проверки по аудио с нецензурной бранью полицейского начальника огласили в ДП Жетысу
Спешит ли чип на помощь?
Метаболическая хирургия Казахстана
Казахстан и Пакистан провели переговоры в Астане
Более 20 млрд тенге выплатили из бюджета неработающим родителям
"Аль-Наср" подписывает нового звездного партнера для Роналду
Куат Хамитов объявил свой бой с топовым россиянином
Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать
Алматы: развитие должно быть динамичным и системным
Непреодолимые стены города мастеров
О форме и содержании
Хранители древности
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Токаев выразил соболезнования Путину
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Новыми беспилотниками обеспечат подразделения МЧС РК
Автоматическая станция “Луна-25” столкнулась с луной
Соцсеть X Илона Маска больше не будет блокировать других по…
Максимально похожих на людей и собак роботов создают в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]