Беременная женщина убила сожителя в Павлодарской области

Иллюстративное фото из открытых источников
В Павлодарской области беременная женщина убила сожителя и пыталась скрыться, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
"В один из октябрьских дней в селе Теренколь неработающая 28-летняя жительница распивала дома спиртные напитки со своей подругой. Сожитель в это время спал. Проснувшись, 28-летний мужчина стал возмущаться посиделками подруг, к тому же сожительница ждала ребенка. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина, схватив со стола кухонный нож, нанесла один удар в грудь сожителя", – говорится в сообщении.
Испугавшись содеянного, женщина убежала из дома. Подруга вызвала скорую помощь, но мужчина скончался до ее приезда.
"В составе опергруппы, выехавшей на место, был также кинолог со служебной собакой. Четвероногий помощник полиции по кличке Альдо сразу же взяла след по отобранному образцу запаха подозреваемой с места преступления. Альдо, учуяв след, безошибочно привела полицейских к месту, где пряталась женщина. Благодаря острому нюху четвероногого полисмена, подозреваемая в тяжком преступлении была задержана "по горячим следам", – добавили в ДП Павлодарской области.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемая водворена в ИВС.