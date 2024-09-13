Беркутчи Серикбек Кунтуган стал чемпионом на Всемирных играх кочевников

Фото: пресс-служба МТС РК

Казахстанский спортсмен Серикбек Кунтуган одержал победу в дисциплине «Охота с беркутом» на V Всемирных играх кочевников в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК

«В финал соревнований по охоте с ловчими птицами вышли трое казахстанцев: Ерзат Байкадамов, Серикбек Кунтуган и Арман Кушкаров. Судейская команда включала шесть судей из Казахстана, двоих – из Кыргызстана, а также по одному судье из Монголии и России», – сообщили в ведомстве.

В финале охоты с беркутом участвовали 12 спортсменов. Всего в соревнованиях по кусбегилик приняли участие 18 спортсменов из десяти стран.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов