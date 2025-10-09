Besame Mucho: Димаш выступил с первым концертом в Мексике

8 октября на одной из самых известных концертных площадок Мехико «Auditorio Nacional» не было ни одного свободного места – Димаш Кудайберген впервые давал сольный концерт в Латинской Америке, сообщает со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Казалось, что концерт начался еще за пару часов до старта шоу – в коридорах концертного зала большие группы фанатов хором пели мексиканские народные песни, скандировали имя артиста, как фанаты на футбольном матче, создавая непередаваемую атмосферу.

Димаш вышел на сцену к горячей публике в «пламенном» образе — шоу началось с огненных песен Golden и Smoke. После нескончаемых оваций Димаш поприветствовал публику не только на казахском и английском языках, но и на испанском:

«Добрый вечер, Мексика! Это мечта — быть здесь с вами. Спасибо за вашу любовь, энергию и за то, что вы заставляете меня чувствовать себя как дома. Сегодня вечером мы переживём нечто по-настоящему волшебное вместе».

Темпераментный зритель на протяжении всего концерта еле сдерживал эмоции на каждой песне – итальянская «Олимпико» и китайская Battle of Memory, русская «Любовь уставших лебедей» и французская Sos D’un Terrien En Détresse, испанская El Amore En Ti и английская The Story Of One Sky, казахская «Махаббат Бер Маған», как и вокализ Ave Maria были приняты с максимальным теплом.

Повидавший множество мировых сцен артист был воодушевлен своими Dears, распахивая объятия им навстречу, многократно повторяя «muchas gracias».

Концерт был в хорошем смысле слова в «бешеном» энергетическом поле – публика шла вслед за артистом по первому взмаху его руки: зрители отбивали ритм и танцевали в Give Me Your Love, Be With Me, «Тау Iшiнде», Weekend, в новой песне Living For The Game; подпевали даже в вокально сложных авторских произведениях «Ұмытылмас Күн», Fire и When I`Ve Got You.

В то время, как зрительный зал пел хором припевы его песен, Димаш успевал дать автографы и обменяться рукопожатиями с поклонниками, подошедшими к сцене.

Вдохновленный душевным приемом публики, артист экспромтом спел вместе со зрителями фрагмент самой известной песни на испанском языке «Besame Mucho».

«Позвольте представить лучшего музыканта нашей семьи. Как инструменталист, он лучше меня, только вы ему этого не говорите», — пошутил Димаш и пригласил на сцену своего младшего брата Абильмансура, который был также радушно принят поклонниками.

Он исполнил композицию на электрогитаре. А народные казахские инструменты — домбру, сыбызги и кобыз Димаш и его команда показали в композициях «Адай», «Дурдараз», Stranger и новом авторском произведении «Самғау».

«Друзья! Вы в моем сердце навсегда. Без вашей поддержки ничего бы не получилось. Как музыкант я вдохновлен многими испанскими песнями, мексиканскими музыкантами. Я познакомился с мексиканским зрителем в Лас-Вегасе, когда перед боем Геннадия Головкина с Канело Альваресом исполнял Гимн Республики Казахстан. Много лет я мечтал представить культуру родной страны, казахский язык, наши песни в Латинской Америке. Благодаря вам мечты сбылись. Огромное спасибо!», — сказал Димаш в финале концерта.

Как уточняется, завтра 10 октября Димаш ждет мексиканского зрителя во Дворце спорта Palacio de los Deportes.

