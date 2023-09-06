5 самых популярных национальных блюд у иностранных туристов в Казахстане

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В министерства туризма и спорта рассказали, какие казахские блюда пользуются спросом среди иностранцев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным опросов отечественных туроператоров, самым популярным у иностранных гостей национальным блюдом является бешбармак или мясо по-казахски. Его подают во всех городах и местах отдыха в стране. В зависимости от вкусовых предпочтений туристов бешбармак подается с кониной, говядиной или бараниной. А на западе Казахстана можно отведать рыбный фишбармак.

На 2-м месте – бауырсак. В каждом регионе РК есть свой уникальный рецепт этого мучного изделия. А его разновидность ши бауырсак туристы часто забирают с собой в качестве сувенирной продукции, ведь его очень удобно перевозить.

Почетное 3-е место за казы – домашней колбасой из перченого и соленого мяса, срезанного с ребер коня. Зачастую подается вместе с мясом по-казахски.

Далее следуют национальные сладости – жент и кызыл ірімшік. Многие предприниматели предлагают туристам купить эти десерты в виде сувениров в небольших красивых подарочных наборах.

Қызыл ірімшік – это сладкий творог. В шутку это блюдо называют «казахстанские «Рафаэлло». Оно готовится из творога с добавлением различных сладких ингредиентов. В одних регионах Казахстана добавляют мед, в других – сахар и варенье.

«Большой популярностью, как в качестве продукта для потребления, так и в качестве сувенира, пользуется шоколад «Казахстан». К числу настоящих ценителей нашей национальной кухни можно отнести европейцев и туристов из СНГ», – отметила официальный представитель министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.

#казы #национальные блюда #бесбармак #бауырсак

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