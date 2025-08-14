Бесплатные тренировки по йоге проводят в парках Астаны

Занятия проходят три раза в неделю

Фото: акимат Астаны

Бесплатные занятия по йоге для жителей и гостей города продолжаются в столичных парках. Тренировки продлятся до 5 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Занятия по йоге проводят квалифицированные специалисты, в том числе и гости из Индии. Комплекс упражнений направлен на оздоровление и повышение выносливости для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Каждому желающему выдаются бесплатно коврики.

«Занятия проходят три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу, в 19:00. Время и место тренировок подобраны нами с учетом удобства для горожан и гостей столицы. Чтобы каждый мог прийти на ту ближнюю площадку», – отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.

Занятия охотно посещают жители разных возрастов.

«Несмотря на прохладную погоду, я здесь не мерзну. Прихожу, разогреваюсь. У меня сидячая работа и йога благотворно влияет на мой организм. Очень удобно, что проводится во всех парках Астаны. Я уже больше недели хожу сюда, мне нравится тренер, она объясняет все на двух языках», – поделилась впечатлениями жительница столицы Ирина Беженарь.

По словам организаторов, такие массовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

«По инициативе Управления физической культуры и спорта реализуются социальные проекты, направленные на развитие массового спорта в столице. В рамках инициатив нами организованы тренировки в парках города. Кроме этого во дворах нашими специалистами проводятся бесплатные тренировки «Aula fit», а на территории жилых комплексов проводятся соревнования по футболу. Также Управлением инициированы занятия по скандинавской ходьбе. То есть каждый может найти занятие по душе», – сообщил заместитель руководителя дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержігіт Усербай.

Занятия по йоге проводятся в следующих локациях:
- Район Сарыарка – парк «Йога» (ул. Мамбетова, 1);
- Район Есиль – парк «Жетысу»;
- Район Нура – Центральный парк;
- Район Алматы – Триатлон парк и парк «Жерұйық»;
- Район Сарайшық – Президентский парк.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в колл-центр по номеру: +7 707 777 88 82.

