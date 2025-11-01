Сотни людей погибли в Танзании за три дня протестов после всеобщих выборов в среду, заявила главная оппозиционная партия страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Представитель оппозиционной партии «Чадема» сообщил агентству AFP, что «около 700» человек были убиты в столкновениях с силами безопасности; дипломатический источник в Танзании сообщил Би-би-си, что есть достоверные доказательства гибели как минимум 500 человек.

Оценки числа погибших разнятся, а отключение интернета по всей стране затрудняет проверку данных.

Правительство пытается уменьшить масштабы насилия — власти продлили комендантский час, чтобы подавить беспорядки.

Демонстрации проходят в основном среди молодежи, которая выходит на улицы городов по всей Танзании, протестуя против несправедливых выборов.

Протестующие винят власти в подрыве демократии путем преследования лидеров оппозиции — один находится в тюрьме, другого сняли с выборов по техническим основаниям — что увеличило шансы действующего президента Самии Сулуху Хасан на победу.

Протесты продолжились в пятницу, когда демонстранты в столице страны, портовом городе Дар-эс-Салам проигнорировали требования военных прекратить беспорядки.

Министр иностранных дел Махмуд Комбо Табит заявил, что насилие имело место в виде «нескольких изолированных инцидентов» и сказал, что «силы безопасности действовали очень быстро и решительно, чтобы урегулировать ситуацию».

«Мы также продолжаем получать сообщения о вандализме», — сказал министр в эфире BBC Focus on Africa, добавив, что отключение интернета было необходимо для спасения жизней людей.

Журналистам и правозащитным организациям трудно проверить сообщения о погибших, а больницы отказываются предоставлять информацию о жертвах.

Источник в одной из больниц Дар-эс-Салама сообщил Би-би-си, что с четверга она переполнена пострадавшими, и большинство государственных больниц города находятся в аналогичной ситуации, а морги переполнены.

Один из руководителей партии «Чадема» заявил, что опасается за свою жизнь, поскольку «резня происходит ночью, когда никто не может это увидеть».

«[Силы безопасности] разыскивают всех наших лидеров, и некоторым пришлось покинуть страну. Эти люди убивают безнаказанно», — сказал Джон Китока, директор партии по иностранным и делам и диаспорам, в программе BBC Newshour.

«Мы остаемся обеспокоены тем, что предвыборный период был отмечен преследованиями, похищениями и запугиванием оппозиционных деятелей, журналистов и представителей гражданского общества», — добавил он.

ООН призвала силы безопасности Танзании воздержаться от применения чрезмерной силы, а министры иностранных дел Великобритании, Канады и Норвегии выступили с совместным заявлением, призывая власти «действовать максимально сдержанно» и уважать свободу выражения мнений.

В полуавтономном архипелаге Занзибар, который избирает собственное правительство и лидера, действующий глава, представляющий правящую партию «Чама Ча Мапиндузи» Хусейн Мвиньи победил, набрав почти 80% голосов.

Оппозиция Занзибара заявила о массовых фальсификациях, сообщает агентство AP.

Туристы на острове, по сообщениям, застряли в аэропорту, так как протесты на материке и отключение интернета задерживают рейсы.

Официальные результаты должны быть названы в субботу, но ожидается, что победителем объявят действующего президента Самию Сулуху Хасан.

Она пришла к власти в 2021 году после смерти бывшего президента Джона Магуфули и стала первой женщиной во главе Танзании.

Сначала Самия получила признание за ослабление политических репрессий, но затем политическое пространство сузилось, а ее правительство стали обвинять в преследовании оппонентов путем арестов и похищений.

В нынешних выборах планировали участвовать два основных оппозиционных кандидата — Тунду Лиссу, который содержится под стражей по обвинению в государственной измене, и Лухага Мпина, которого до выборов не допустили.