Свежий выпуск
Без браслета – без свободы
Жанат Сисекенова

Электронный браслет помог выявить нарушение порядка отбывания наказания осужденным, состоящим на учете службы пробации в Актюбинской области. И теперь он отправится в места не столь отдаленные.

Мужчина, осужденный за грабеж на три года и шесть месяцев, в декабре прошлого года был поставлен на учет службы пробации Хромтауского района. Для надлежащего контроля гражданина, склонного к повторному преступлению, обеспечили электронным браслетом. Подозрения оправдались скоро. Электронный браслет сигнализировал выезд в другой населенный пункт без уведомления службы пробации. Кроме того, осужденный был привлечен к административной ответственности за употребление алкоголя в общественном месте. Постановлением Хромтауского районного суда оставшийся срок – 2 года 8 месяцев и 5 дней – заменен на лишение свободы.

Использование электронного браслета слежения в отношении осужденных, склонных к повторным правонарушениям, доказало свою эффективность. Если раньше контролировать их могли только по месту жительства, то теперь и дистанционно, отметил инспектор службы пробации Хромтауского района старший лейтенант юстиции Избасар Сат.

К слову, ранее более жесткое наказание применили в Темирском райо­не к женщине, которая решилась сломать браслет, не примирившись с таким контролем ее поведения.

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