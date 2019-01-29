​Без бумаги

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Серик Кабдулов, Атырау

Здравоохранение Атырауской области одним из первых перешло на «цифру». Медицинскими информационными сис­темами оснащено 100% организаций. Они обеспечивают цифровизацию бизнес-процессов и сбор необходимой информации для формирования электронного паспорта здоровья.

Продолжается работа по разворачиванию интеграционной платформы здравоохранения, на базе которой и будет сформирован электронный паспорт здоровья. Указанные меры дадут возможность медицинским организациям быть готовыми к внедрению обязательного социального медицинского страхования.

Как проинформировали в областном управлении здравоохранения, на сегодня 141 объект обеспечен всем необходимым для работы в цифровом режиме. Благодаря внедрению медицинской информационной системы сокращено 100% бумажного документооборота, что позволяет сэкономить около 65 млн тенге.

В рамках программы цифровизации внедрена система «КазМедИнформ». Она способствует оптимизации сбора, обработки, хранения и обмена между медицинскими организациями данных пациентов. Запущена также система электронной очереди, которая способствует улучшению качества оказания услуг.

Чтобы снизить время вызова скорой медицинской помощи и ожидания в поликлиниках, вводятся мобильные приложения «Мен анамын», «К врачу», «Профилактика злокачественных опухолей», «Патронажная медсестра».

В прошлом году через систему «КазМед­Информ» были обслужены более 2,8 млн человек. Увеличивается количество пользователей мобильного приложения «К врачу». На сегодня в ней зарегистрированы 18 754 человека. Еженедельно подключаются около 20–40 новых пользователей.

В Атырауском областном центре крови внедрена программа «Инфодонор». Система подключена к базе данных всех областей республики. На станции скорой медицинской помощи Атырауской области запущена программа «АДИС».

Все выездные бригады Атырау оснащены планшетами, что позволяет осуществлять передачу вызовов бригаде непосредственно на гаджет без использования рации или телефона. 

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