Без дома и имени

Они для нас – страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь.

Принося домой котенка или щенка, вряд ли кто задумывался, что уготовленный им срок значительно короче челове­ческого. И вся жизнь домашнего любимца укладывается в одно или два десятилетия людского бытия.

А как быть с животными, у которых нет дома, имени, хозяина, нет своей миски, теплой подстилки и любимой игрушки? Вот и складываются судьбы у таких бедолаг по-разному.

Кому повезет попасть в приют, а потом обрести хозяина или так и коротать деньки с такими же горемычными. А кому несчастный случай станет счастливым билетом в будущее.

Вот какую историю поведала мне одна знакомая.

Живем мы в пригороде, частный дом, огород, птички. Ну и, как водится в частном секторе, всегда снуют туда-сюда коты да собаки. У них своя жизнь, свои дела, проблемы да хлопоты.

Коты, в частности, не все бродячие. В основном даже породис­тые, холеные. Но что поделать, манит их улица, защита собственной территории, да выяснение отношений с соседским котом, кто сильнее, а кто громче и проникновеннее распевает. Природа, никуда не денешься. И вот среди всей этой элиты живет кот, который ничей.

Ну как ничей – он ко всем вхож. Там поесть сходит, здесь поспать под кустом в огороде заляжет. Но жить не остается ни у кого. Бездомный.

И вот однажды случилась с ним беда. Пришел он раньше положенного времени на ужин, звал. По голосу слышно – что-то не так. Оказалось, переехала машина лапу ему переднюю. Пока мы с мужем звонили в ветеринарные клиники (а был вечер пятницы), кот не дождался, ушел.

Искали мы его по соседям долго, да так и не нашли в тот вечер. Пришел сам на вторые сутки. Где был, не сказал. Лапа вся отекшая, да и сам в жутком состоянии. Смот­рю на него, душа болит, живой ведь, страдает.

Решено. Повезли в клинику что поближе. Скажу сразу, раньше у этого заведения отзывы были не очень, ну а сейчас почти 5 звезд, а что еще надо? Хорошее здание, сервис. Диагноз поставили сразу: перелом, некроз. Мы в свою очередь сообщили, что кот бездомный и что особыми средствами не располагаем...

И началось. Произошедшие события напоминали докучную сказку. За осмотр заплатили, ветеринары сказали привезти кота на следующий день на ампутацию лапки. Привезли, оставили. Вечером звонят, все хорошо, должен побыть под наблюдением.

На следующий день выясняется, что операцию не делали, так как вроде остался живой сосуд и нужно понаблюдать еще, может быть, удастся спасти лапу. Обнадежили, мы и рады, да коту меньше страданий.

Потом снова осмотры, системы, антибиотики… «Вы его заберите, на выходных все равно ничего делать не будем, с вас 26 тыщ». А что сделали за будни? А ничего, «наблюдали».

Ну допустим. Хотя ничего себе, бедное животное и не поймет, что с ним делают. Незнакомая обстановка, клетки, люди в белых халатах. А тут опять куда-то везут, чтобы спустя два дня вернуть обратно. И неизвестно еще, что дальше будет.

Привезли домой, ухаживали, кормили, перевязывали. Повезли опять в клинику. «Оставляйте, посмотрим» – «Хорошо, доктор».

Ждали два дня. И тут звонок: поставить спицу – 90 тысяч, ампутация – 50. «Ребят, ну как так-то? А чего сразу не сказали? Ну нет столько денег!» Хорошо, говорят, есть вариант подешевле, ампутировать ладошку...

А что делать, не бросать же кота в беде. Давайте подешевле. В общем, с нас стрясли еще около 40 тысяч за оказанные услуги и стационар. После операции забрали домой котейку без ладошки, но с открытым переломом. Ну неужели лангетку какую-нибудь нельзя было наложить?

Да, видимо, нельзя.

Оборву себя здесь осознанно, дабы не воспалять и без того растрепанную нервную систему. Потому как не понимаю, что здесь может быть сложного, ведь человеку с переломами в травмпунктах обязательно накладывают гипс. Причем бесплатно. А здесь что же, и за такие деньги нельзя было по уму сделать? А есть ли у нас вообще бесплатная медицинская помощь для таких вот горемычных братьев наших меньших?

В итоге кот без ладошки и без имени живет теперь у нас. Сделали сами ему, как смогли, лангет, обрабатываем рану, кормим. Кот хороший. Все понимает. Терпит болючие перевязки, а после мурлычет, глядя в глаза.

А на днях совершенно случайно довелось получить консультацию вернувшегося из отпуска нашего знакомого ветеринара. После осмотра выяснилось, что перелома-то нет. Просто открытая рана с запущенным процессом омертвения тканей.

Возникает вопрос, как в клинике обнаружили перелом, если его там и в помине нет? Еще и спицу собирались ставить...

И что же получается? Кто-то из человеческих побуждений хочет помочь бездомному животному, попавшему в беду. А кто-то хочет нажиться на ситуации. Побуж­дения и те, и те человеческие. А какая разница огромная.

Хочется этим человекам ­процитировать Ф. М. Достоевского: «Сострадание есть ­высочайшая форма человеческого существования». И деньгами, к счастью или сожалению, скудобедность ума не вылечить.

Вот такая история.