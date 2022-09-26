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Без права переизбрания
Ауелбаев Булат, главный эксперт представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы

Согласно подписанному накануне Указу Президента РК Касым-Жомарта Токаева, внеочередные президентские выборы состоятся 20 ноября этого года. Согласно новым правилам, срок новоизбранного главы государства составит семь лет без права последующего переизбрания.

Предложение, озвученное 1 сентября в президентском Послании, достаточно кардинальное. Сейчас инициатива оформилась и закрепилась правовыми нормами. Важному политическому процессу был дан старт, и по мере нарастания динамики событий в него станут включаться различные политические и общественные силы.

В то же время необходимо взвешивать все стороны происходящей и предстоящей политической трансформации. В этом есть залог нашего поступательного развития: без информационного ажиотажа и без молчаливого соглашательства.

Принимать срочные меры по реформированию политической системы – это требование времени. Происходящие вокруг процессы оказывают прямое воздействие на социально-экономическое состояние казах­станцев. Санкционные режимы в ряде соседних стран, разрыв производственных цепочек, разрушение логистики негативно влияют на международный товарно-экономический обмен, увеличиваются миграционные потоки, растут цены. Практически каждый гражданин стал ощущать на себе влияние геополитических процессов.

Реализация формулы Справедливого Казахстана должна будет воплотиться в предвыборных программах и платформах кандидатов на высший государственный пост страны. Таким образом, нам предстоит сделать осознанный выбор своего будущего.

Выборы не только закрепят достижения конституционных реформ, но и дадут избранному президенту необходимое время и мандат доверия для продолжения и усиления реформ в других сферах. Прежде всего в социальной и экономической.

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