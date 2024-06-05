Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

По предварительной версии, девушка находилась в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, 1 июня в полицию Кокшетау поступило сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра о том, что в тот день студентка Анна Писарева ушла из общежития в неизвестном направлении и не вернулась. После безуспешных самостоятельных поисков законный представитель обратился в полицию.

Сотрудники криминальной полиции, ювенальные инспекторы и волонтеры незамедлительно начали поиски без вести пропавшей девушки.

Однако ночью 4 июня студентка вернулась в общежитие. По предварительной версии, подросток находилась в Астане. Подробности произошедшего выясняют полицейские.

«Установлено, что противоправных действий в отношении девочки совершено не было, вместе с тем управлением полиции за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней в отношении законного представителя составлен административный протокол», – отметили в правоохранительных органах.

Правоохранители предупреждают, что за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность.

#полиция #розыск #колледж #поиски #студентка

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