В интервью газете «Turkistan» Глава государства назвал безопасность на дорогах острой проблемой, подчеркнув необходимость системного подхода и внедрения технологий ИИ. Президент акцентировал внимание на повышении ответственности водителей, так как нарушения правил дорожного движения и недостаточная культура вож­дения остаются основными причинами ДТП.

«В ряде развитых стран для профилактики аварийности внедряется новая концепция, суть которой в том, что каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила из соображений собственной безо­пасности и безопасности других участников дорожного движения, а не из боязни быть выявленным полицией», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание на интенсивную автомобилизацию общества. Только за прошлый год число автомобилей в Казахстане выросло на 300 тыс., а за последние пять лет – на 1,7 млн. При этом количество транзитных автомашин, проходящих по нашей территории, составляет почти 3 млн.

«Чем больше автомобилей на дорогах, тем выше риски аварий», – сказал Глава государства, добавив, что МВД активизировало работу по выявлению и пресечению правонарушений.

По данным Министерства внутренних дел, на дорогах страны за 2025 год зарегистрировано более 32 тыс. дорожно-транспорт­ных происшествий. В общей сложности пресечено свыше 14 млн нарушений ПДД: за превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, использование за рулем мобильных телефонов. По решению судов 28,7 тыс. нарушителей лишены прав, 24 тыс. подверглись административному аресту, 23 тыс. водителей задержаны в состоянии опьянения.

– Вождение в нетрезвом виде является не только грубым нарушением, но и уголовно наказуемым деянием, поскольку имеется огромный риск тяжелых последствий. Поэтому мы прилагаем все усилия, вплоть до арестов нетрезвых водителей, чтобы хоть как-то минимизировать данное явление, – говорит исполняющий обязанности председателя Комитета­ административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

Ведется системная работа по повышению безопасности детей на дорогах. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, расположенным вблизи оживленных улиц и автомобильных трасс. Принимаются меры для того, чтобы школьники с раннего возраста усваивали правила безопасного поведения и чувствовали себя защищенными по пути в школу и обратно.

Например, для учеников начальных классов на регулярной основе проводятся занятия и классные часы по профилактике дорожно-транс­портных происшествий совместно с участковым инспектором по делам несовершеннолетних. На занятиях дети получают не только практические навыки, но и ежедневно закреп­ляют их на территории школы.

– Кроме того, в рамках реализации идеологемы «Закон и Порядок» полицейские продолжают проводить тематические уроки и встречаться со школьниками, обсуждая важные вопросы профилактики правонарушений и обеспечения безопасности. Профилактические мероприятия дают свои плоды, помогая формировать у подростков ответственное отношение к закону и собственной безопасности. Мы это видим по данным статистики, – добавил Алибек Кениспаев.

Для обеспечения безопасности полиция принимает комплексные меры при осуществлении надзора за дорожным движением. Здесь особое внимание уделяется грубым нарушениям ПДД, а также работе с пешеходами. Для повышения эффективности автоматического надзора за дорожным движением во всех регионах используется мобильное приложение Qorgau. С его помощью нарушители выявляются практически сразу. В итоге на штрафстоянку водворено 20 тыс. автомашин, обнаружены 840 авто с подложными гос­номерами и 2 086 лиц, не имеющих либо ранее лишенных права управления автотранспортом.

Наиболее эффективной мерой для снижения аварийности стало внедре­ние контроля средней скорости на рес­публиканских трассах протяженностью 2 тыс. км, что позволило снизить смертность на этих участках на 12%. На автодорогах Астана – Щучинск и Астана – Караганда установлено 56 диодных знаков переменной информации, которые позволяют снижать скорость в зимний период или в условиях недостаточной видимости до 60 км⁄ч. А еще с их помощью можно вывести на экран дополнительную информацию профилактического характера вроде «Пристегните ремни безопасности», «Ведется скрытый контроль», «Соблюдайте скоростной режим» или предупреждение о ДТП.

– Пока система действует в восьми направлениях: из Астаны в Щучинск, Караганду и Павлодар; из Шымкента в Тараз и других. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы по внедрению этой системы еще на десяти трассах протяженностью около тысячи километров. Кроме того, сейчас на дорогах функционируют более 27 тысяч стационарных автоматических камер фиксации нарушений правил дорожного движения, – пояснил Алибек Кениспаев.

При надзоре за дорожным движением хорошо себя зарекомендовало воздушное патрулирование с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны успешно фиксируют превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, обгон, опасное маневрирование и в целом аварийную ситуацию. А еще для профилактики нарушений и информирования водителей МВД совместно с «КазАвтоЖол» установили 62 панно, предупреждающих о скрытом контро­ле и контроле с помощью дронов.

Что касается обследования автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, полицией в данном направлении проведено более 41 тыс. проверок, по результатам которых выдано 39,4 тыс. предписаний, а также выявлено 90 тыс. дефектов. И это еще не все: за неудовлетворительное содержание дорожного полотна к ответственности привлечено более 7 тыс. должностных и юридических лиц.