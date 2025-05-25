Безработным через SMS сообщат о возможностях трудоустройства

Занятость
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Министерство труда и социальной защиты населения РК направит 300 казахстанцам из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, SMS-сообщения с информацией о возможностях трудоустройства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда РК

В рамках совместной работы с Бюро национальной статистики РК гражданам из 70 городов Казахстана одномоментно с сервиса 1414 будут направлены SMS-сообщения о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.

Сельскохозяйственная перепись будет проводиться с 1 по 31 августа методом самозаполнения на специальном интернет-портале, а также с 20 сентября по 20 октября методом личного интервью с привлечением переписного персонала.

#занятость #трудоустройство #SMS

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