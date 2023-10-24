Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти – Токаев обратился к казахстанцам

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Токаев призвал молодежь избегать пяти вещей и стремиться к пяти вещам, о которых говорил великий Абай

Фото: пресс-служба президента РК

В условиях нарастающей политической и экономической турбулентности в мире критически важно обеспечить в Казахстане диктатуру закона и порядка. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Президент отметил, что Казахстан вступил в новый этап развития, когда нам нужно совместить политические и социально-экономические реформы с коренными изменениями в общественном сознании.

«В своем выступлении в Туркестане я говорил о новой общественной этике. После заседания некоторые члены курултая направили мне свои предложения, обратив внимание на необходимость укрепления в стране системы ценностей. Считаю, что это актуальная инициатива, которую нам нужно всесторонне рассмотреть. Ранее мною было предложено понятие ответственного гражданина – «Адал азамат».

В этой связи хочу отдельно обратиться к нашей молодежи. Все преобразования, осуществляемые сейчас в нашей стране, делаются в первую очередь для вас. Именно вы будете пожинать плоды проводимых сегодня реформ, и именно вы продолжите эти начинания», – сказал Токаев.

Он обозначил, что любое государство оценивают по его гражданам. Какой станет страна в будущем, зависит от подрастающего поколения. По словам Касым-Жомарта Токаева, молодежь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой, спортом.

«Мы должны всеми силами продвигать эти ценности, чтобы положительные качества отдельного человека переросли в качество всей нации. Молодежь восприимчива к любым изменениям, легко впитывает все новшества. Призываю вас учиться хорошему и отвергать плохое, избегать пяти вещей и стремиться к пяти вещам, о которых говорил великий Абай. Ценности, которых вы придерживаетесь, сразу укореняются в обществе, поддерживаемые вами изменения быстро воплощаются в жизнь. Вместе мы достигнем нашей общей цели – построим по-настоящему справедливое общество. Я верю в созидательную силу молодого поколения. Имея таких сознательных сыновей и дочерей, как вы, Казахстан непременно покорит все вершины прогресса.

Для укрепления основ нашей государственности крайне важно обеспечить верховенство закона. Для построения Справедливого Казахстана нам необходимо развивать правовую культуру. Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить», – продолжил президент.

Казахстан неуклонно следует по пути последовательной трансформации общества и внедрения демократических принципов. При этом, акцентировал глава государства, в условиях нарастающей политической и экономической турбулентности в мире критически важно обеспечить в стране диктатуру закона и порядка.

«Государство будет твердо проводить политику нетерпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма. Агрессия и риторика ненависти, попирание общественных норм, призывы к насилию, действия, оскорбляющие достоинство граждан, – всему этому не должно быть места в нашем обществе. Мы будем жестко пресекать любые слова и действия, которые входят в противоречие с законом, разобщают граждан и расшатывают стабильность нашей страны. Те, кто преступают эту черту, противопоставляют себя и государству, и обществу. Это должны хорошо понимать все граждане, и особенно публичные личности и так называемые «лидеры мнений», – резюмировал глава государства.

Отметим, в Акорде началась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

 

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