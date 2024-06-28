Евро-2024: Сборная Грузии получит награду в размере 30 млн лари

Футбол, В мире, Европа
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Айман Аманжолова
[email protected]

Команде будет передана награда от партии «Грузинская мечта», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГрузИнформ

Скрин с видео uefa.com

Почетный председатель «Грузинской мечты» (правящая партия) Бидзина Иванишвили поздравила сборную Грузии по футболу с великой победой.

По сообщению пресс-службы «Грузинской мечты», национальной сборной будет передано 30 миллионов лари (1 лари - около 166 тенге).

Кроме того, по инициативе Бидзины Иванишвили, в случае победы в 1\8 финала над Испанией и выхода в следующий этап, сборная Грузии получит в качестве награды дополнительно 30 миллионов лари.

Почетный председатель «Грузинской мечты» поблагодарил каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу мечты.

Напомним, что сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала Евро-2024.

«Мы вошли в историю. Никто не верил, что мы обыграем Португалию, но мы показали всем, что грузинская команда может это сделать», - сказал в среду, 26 июня, нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, забивший первый мяч в ворота Португалии уже на 2-й минуте игры.

 

#футбол #победа #Грузия #Португалия #лари

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