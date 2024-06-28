Евро-2024: Сборная Грузии получит награду в размере 30 млн лари

Команде будет передана награда от партии «Грузинская мечта», передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГрузИнформ
Почетный председатель «Грузинской мечты» (правящая партия) Бидзина Иванишвили поздравила сборную Грузии по футболу с великой победой.
По сообщению пресс-службы «Грузинской мечты», национальной сборной будет передано 30 миллионов лари (1 лари - около 166 тенге).
Кроме того, по инициативе Бидзины Иванишвили, в случае победы в 1\8 финала над Испанией и выхода в следующий этап, сборная Грузии получит в качестве награды дополнительно 30 миллионов лари.
Почетный председатель «Грузинской мечты» поблагодарил каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу мечты.
Напомним, что сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы победила Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала Евро-2024.
«Мы вошли в историю. Никто не верил, что мы обыграем Португалию, но мы показали всем, что грузинская команда может это сделать», - сказал в среду, 26 июня, нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия, забивший первый мяч в ворота Португалии уже на 2-й минуте игры.