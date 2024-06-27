Евро - 2024: Грузия всухую обыграла сборную Португалии во главе с Роналду

Футбол
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сборная Грузии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Фото: Reuters

В матче третьего тура группы F в Гельзенкирхене подопечные Вилли Саньоля сенсационно обыграли сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду со счетом 2:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

На второй минуте счет открыл лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия.

Как отмечается, несмотря на пропущенный гол, португальцы продолжали оказывать давление на оборону соперника, но извлечь из этого пользы не смогли.

Во втором тайме на 57-й минуте грузины оформили второе взятие ворот: Жорж Микаутадзе ударом с пенальти заставил капитулировать Диогу Кошту.

Роналду, не сумевший отличиться результативными действиями, на 65-й минуте был заменен.

Таким образом, команда Грузии набрала 4 очка и вышла в плей-офф турнира. У португальцев 6 баллов в этом квартете.

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