Битва двух столиц

Титул сильнейшей команды чемпионата Казахстана разыграют представители двух столиц – «Номад» из Астаны и «Хумо» из Ташкента. Официальный сайт Pro Hokei Ligasy в преддверии финальной серии выпустил анонс с цифрами и фактами противостояния команд из Казахстана и Узбекистана. Давайте ознакомимся с ним.

По итогам регулярного чемпионата «Хумо» занял высокое второе место (первое у карагандинской «Сарыарки»), а уже в серии плей-офф ташкентский коллектив выбил из борьбы за Кубок Pro Hokei Ligasy «Горняк» из Рудного (4:0 в серии) и аты­рауский «Бейбарыс» (4:1). «Номад» же завершил первый этап чемпионата на четвертом месте. В 1⁄4 финала «кочевники» лишь в решающем, седьмом поединке одолели кокшетауский «Арлан» (4:3 в серии), а в полуфинале подопечные Галыма Мамбеталиева оказались сильнее «Сарыарки» (4:1). Отметим, что в прошлом сезоне карагандинские «беркуты» под руководством латвийского специалиста Петериса Скудры выиграли чемпионат Казахстана и Кубок Казахстана, а теперь ожидается, что главный тренер покинет команду.

Но вернемся к «Номаду» и «Хумо». Вспомним, как финалис­ты играли между собой в текущем сезоне. Примечательно, что именно очными встречами в Ташкенте эти коллективы открывали для себя регулярный чемпионат. В стартовой встрече астанинцы благодаря удачному третьему периоду одержали победу со счетом 4:2, а главным героем матча стал Андрей Рунов, оформивший хет-трик. На следующий день «Хумо» в овертайме взял трудовой реванш (2:1), автором победного броска стал Игорь Игнатушкин.

Встречи в Астане, которые состоялись в начале февраля, получились очень нап­ряженными и не слишком результативными. Сначала «Номад» заработал волевые два балла, дважды реализовав большинство в зак­лючительной трети (2:1). Но без набранных баллов гостевая команда, ведомая российским специалистом Евгением Попихиным (кстати, и вся команда, представляющая Узбекистан, фактически полностью составлена из российских легионеров), не уехала. Во втором поединке, где все решил один гол, победу «Хумо» принес Артем Валеев, а молодой вратарь Дамир Шаймарданов отразил все 25 брос­ков в створ.

Лучшим бомбардиром коллектива из столицы Узбекистана в противостоянии с «Номадом» является Максим Трунев, на счету которого один гол и две передачи. В составе «кочевников» лидер по этому показателю Андрей Рунов, в его активе три точных брос­ка.

Довольно интересные числа наблюдаются в графе «большинство». В очных матчах «Хумо» ни разу не наказал «Номад» за нарушение правил. При этом у ташкентцев было девять попыток на реализацию лишнего. Команда из Астаны по этому показателю выгля­дит куда лучше. Подопечные Галыма Мамбеталиева забивали в большинстве в трех встречах, и каждая четвертая попытка становилась для команды успешной (25% реализации).

Также в данном противостоя­нии наметилась еще одна тенденция. «Хумо» довольно удачно проводит стартовые отрезки матчей (три выигранных первых периода из четырех и одна

ничья), зато «Номад» более активно проводит именно концовки (три выигранных третьих периода). А вот вторые периоды в 75% случаях завершились вничью.

Что касается финала, то первые два поединка пройдут в Ташкенте 2 и 3 апреля, следующие две встречи сос­тоятся в Астане 7 и 8 апреля. Если ни одна из команд не одержит четыре победы кряду (в плей-офф все команды играют до четырех выигрышей одной из сторон), то поединки – теперь уже по одному – вновь продолжатся вначале в столице Узбекистана, потом в столице Казахстана, а потом вновь в Ташкенте.

Кстати, «Номад» уже можно поздравить с золотыми медалями чемпионата Казахстана. «Сарыарка» стала серебряным призером, а «Бейбарыс» – обладателем бронзовых наград. Сог­ласно регламенту первенства страны, распределение призовых мест производится только между казахстанскими клубами. Иностранный клуб, участвующий в турнире, может стать лишь обладателем переходящего Кубка Pro Hokei Ligasy, но на распределение итоговых мест не влияет.

Таким образом, серебряными призерами и стали карагандинцы, вышедшие в полуфинал и занявшие по итогам регулярного чемпионата первое место. «Бронза» у Атырау, который в этом сезоне в регулярке занял третье место, а в плей-офф дошел до полуфинала.

Теперь несколько слов о других сильнейших чемпионатах планеты. В Континентальной хоккейной лиге (где Казах­стан представлен столичным «Барысом») определились финалисты из Восточной конференции. Между собой будут биться казанский «Ак барс» и омский «Авангард». В полуфинале команда из Татарстана со счетом 4:2 в серии выбила «Адмирал» из Владивостока, а омские «ястребы» на классе прошли магнитогорский «Металлург», выиграв у него серию с сухим счетом 4:0.

В Западной конференции извес­тен пока лишь один финалист – это СКА из Санкт-Петербурга, который уверенно прошел нижегородское «Торпедо», выиграв эту серию со счетом 4:0. А вот победитель в паре ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль) станет известен сегодня. Счет серии между столичными «армейцами» и «железнодорожниками» из Ярославля ничейный – 3:3.

В лучшей лиге планеты – заокеанской Национальной хоккейной лиге – ведущими сейчас являются команды из Восточной конференции. Так, у «Бостон Брюинз» после 73 игр в активе уже 119 очков, у «Каролины Харрикейнз» после 72 встреч 103 очка, а у «Нью-Джерси Дэвилз» после 74 поединков ровно 100 очков.

А теперь небольшая статис­тика трех лучших команд из Западной конференции. Лидирующий здесь «Вегас Голден Найтс» после 73 игр набрал 98 очков, «Лос-Анджелес Кингз» после 73 поединков имеет в своем активе 96 очков, «Миннесота Уайлд» после 73 поединков наб­рала 93 очка.

В восьмерку лучших дружин Востока также входят «Торонто Мэйпл Лифс» (73 игры и 97 наб­ранных очков), «Нью-Йорк Рейнджерс» (73⁄96), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (74⁄90), «Нью-Йорк Айлендерс» (75⁄85) и «Питтсбург Пингвинз» (73⁄82). На Западе в восьмерке следующие команды: «Колорадо Эвеланш» (72⁄92), «Даллас Старз» (73⁄92), «Эдмонтон Ойлерз» (73⁄91), «Сиэтл Кракен» (72⁄88) и «Виннипег Джетс» (74⁄85).