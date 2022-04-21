Бизнес открыт переменам

Казахстанский бизнес готов помогать государству в вопросах подготовки квалифицированных кадров, совершенствования налоговой системы и инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности.

Об этом в ходе ежегодного опроса PwC CEO Survey сообщили первые лица крупнейших компаний Казахстана. Они также поделились своей оценкой внутренних и внешних факторов, которые определяют развитие производств и реа­лизацию ­проектов, а также формирование в нашей стране бизнес-среды. Сообщили о бизнес-угрозах, стратегических целях и инициативах, влиянии скорости ­принятия решений, ESG-повестке, изменении инвестиционного климата в рес­публике.

В этом году более 4,4 тыс. руководителей частного бизнеса из 89 стран, в том числе и нашей республики, приняли участие в глобальном проекте PwC.

В казахстанском исследовании участвовал 71 бизнесмен. Как показал 10-й юбилейный опрос, риски для здоровья заняли первое место среди бизнес-угроз в Казахстане (63%) до начала событий в Украине. Безусловно, этот показатель был определен влиянием COVID-19.

Риски для здоровья мешают казахстанским бизнесменам привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников, а также развивать и продвигать новые товары и услуги.

Геополитическая нестабильность отмечена респондентами как значительная угроза для бизнеса в Казахстане. Большая часть локальных респондентов выразила крайнюю обеспокоенность и опасения нарастающими конфликтами в мире, поскольку те влияют на логистические цепочки, приводят к удорожанию импортируемых товаров и материалов, что напрямую отражается на потребительском индексе казахстанцев.

По мнению руководителя Kolesa Group Николая Бабешкина, любое усиление напряженности между странами создает почву для появления прогнозов, на фоне которых может произойти падение рынков.

– Формируются новые правила взаимодействия стран на глобальном уровне, методы ведения и регулирования бизнеса, а также потребительские привычки. Несмотря на то что сбор данных и интервьюирование руководителями бизнеса проводились в период с ноября 2021 года по февраль 2022-го, многие бизнесмены предчувствовали грядущие перемены и уже оценивали для себя возможные риски. Большая часть локальных респондентов (51%) выражали крайнюю обеспокоенность и опасения нарастающими геополитическими конфликтами в мире, – прокомментировала управляющий партнер PwC Kazakhstan Дана Инкарбекова.

Казахстанские бизнесмены серьезно обеспокоены социальным неравенством в стране, тогда как в мире этот показатель значительно ниже. По их мнению, проблема провоцирует дестабилизацию в обществе.

Неравное финансовое положение ни к чему хорошему не приводит, считает Раимбек Баталов, руководитель Raimbek Group, «потому что, чем больше разница между богатыми и бедными, тем серьезнее разделение общества. Даже дети в школе разделяются на тех, у кого есть айфоны, и тех, у кого их нет. На самом деле это происходит приблизительно последние лет 30–40, но сейчас стало особо очевидным. И конечно, события января подняли этот вопрос еще сильней».

Социальное неравенство также влияет на возможность компаний привлекать и удерживать молодых специалистов и ключевой кадровый состав. Делать это все проблематичнее, особенно когда бизнес чуть-чуть лихорадит.

– Нам нужно, чтобы все были здоровы и все работало. Социальное неравенство может помешать привлечению специалистов. Геополитические конфликты могут стать препятствием для притока капитала, кибер-риски – стать помехой для разработки и продвижения товаров и услуг, – так прокомментировал возможные бизнес-угрозы нынешнего года глава Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов.

В своем исследовании PwC Kazakhstan заключает, что большее число субъектов бизнеса предпочитает гибкость в принятии решений. Они четко понимают, что скорость, особенно в части инвестиционных решений, имеет огромное значение.

По мнению большинства руководителей из различных сфер индустрии, долгосрочные тенденции их отраслей являются благоприятными (76%). Урбанизация, развитие технологий, тренд на здоровый образ жизни и экологичность– основные благоприятные факторы, влияю­щие на доходность бизнеса.

Нормативно-правовая среда, по мнению бизнесменов, больше благоприятна (37%), чем неблагоприятна (24%). 46% CEO-глав компаний считают, что демографические, культурные, экологические и технологические аспекты в республике положительно влияют на доходность бизнеса.

При этом 51% опрошенных бизнесменов отмечают: инвес­тиционный климат в стране остался на прежнем уровне. Не произошло качественных изменений, способствующих увеличению доверия инвесторов к политической и правовой системам государства. Причина даже не в том, что государство не способствовало улучшению. Инвестиционный фон во всем мире довольно напряженный.

Между тем четверть (!) рес­пондентов уверена, что инвестиционный климат в Казахстане ухудшился. Страна как наиболее развитый рынок Центральной Азии по-прежнему интересна потенциальным инвесторам – отсюда начинается изучение региона и поиск перспективных талантов. Однако некоторые партнеры, которые хотели бы прийти в Казахстан, пока не пришли.