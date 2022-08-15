Бизнес по-шымкентски

Купить дорого и тут же продать намного дешевле – таким способом СПК Shymkent «стабилизировала», в частности, цены на муку.

В ходе проверки деятельности социально-предпринимательской корпорации Shymkent Антикоррупционная служба Шымкента ­выявила немало любопытных моментов. Среди всего прочего сотрудников правоохранительных органов особо заинтересовал закуп муки – важнейшего социального продукта, без которого не обходится ни одна семья.

Мука составляет значительную долю в формировании стабилизационного фонда, на формирование которого за последние три года управление сельского хозяйства Шымкента и СПК Shymkent заключили договоров о закупе услуг на сумму более 5,7 млрд тенге. Эти средства выделены из городского бюджета и призваны снизить стоимость продуктов, включенных в список социально значимых.

В антикоре отмечают, что все договоры заключены в бумажном виде, без ссылок на соответствующие нормы законодательства. При этом на стоимости основных продуктов питания бюджетные вливания не сказались.

К примеру, муку, закупленную на бюджетные деньги у определенной компании, уже через считанные дни продавали. Причем той же самой компании. Но уже значительно дешевле.

– Анализ показал, что СПК путем заключения договора закупа муки оплачивает денежные средства за весь объем муки, а уже на следующий день, так было в двух случаях, или через некоторое время, данную муку продает дешевле этому же предпринимателю, – прокомментировал ситуацию главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Жани Камбар. – По сути, СПК фактически даже не принимает товар на свой баланс и не проверяет его качество. Договоры на муку заключались 8 раз на общую сумму 650 миллионов тенге.