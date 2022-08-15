Статьи
Бизнес по-шымкентски
Любовь Доброта

Купить дорого и тут же продать намного дешевле – таким способом СПК Shymkent «стабилизировала», в частности, цены на муку.

В ходе проверки деятельности социально-предпринимательской корпорации Shymkent Антикоррупционная служба Шымкента ­выявила немало любопытных моментов. Среди всего прочего сотрудников правоохранительных органов особо заинтересовал закуп муки – важнейшего социального продукта, без которого не обходится ни одна семья.

Мука составляет значительную долю в формировании стабилизационного фонда, на формирование которого за последние три года управление сельского хозяйства Шымкента и СПК Shymkent заключили договоров о закупе услуг на сумму более 5,7 млрд тенге. Эти средства выделены из городского бюджета и призваны снизить стоимость продуктов, включенных в список социально значимых.

В антикоре отмечают, что все договоры заключены в бумажном виде, без ссылок на соответствующие нормы законодательства. При этом на стоимости основных продуктов питания бюджетные вливания не сказались.

К примеру, муку, закупленную на бюджетные деньги у определенной компании, уже через считанные дни продавали. Причем той же самой компании. Но уже значительно дешевле.

– Анализ показал, что СПК путем заключения договора закупа муки оплачивает денежные средства за весь объем муки, а уже на следующий день, так было в двух случаях, или через некоторое время, данную муку продает дешевле этому же предпринимателю, – прокомментировал ситуацию главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Жани Камбар. – По сути, СПК фактически даже не принимает товар на свой баланс и не проверяет его качество. Договоры на муку заключались 8 раз на общую сумму 650 миллионов тенге.

По результатам проверки Антикоррупционной службой СПК Shymkent внесено более 20 рекомендаций, устранить которые в социально-предпринимательской корпорации обязаны в течение полугода. Впрочем, в СПК утверждают, что из 21 рекомендации 17 уже исправили, оперативно отреагировав на замечания антикора. Для этого провели серьезную работу над ошибками и даже предложили внести изменения в законодательство РК, а заодно усовершенствовали внутренние нормативные до­кументы. Оставшиеся нарушения обещают исправить осенью.

Что касается продажи муки по цене ниже закупочной, то в СПК упирают на Правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, которыми предусмотрен механизм проведения товарных интервенций. Они-то якобы и предусматривают стабилизацию внутреннего рынка путем реализации социально значимых продовольственных товаров по цене ниже рыночных.

Та самая мука, дескать, направлена в пекарни города по сниженным ценам.

Популярное

Все
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Обман ради квартиры
Народный детский хореографический ансамбль «Айгулек» одержал победу на международном конкурсе в Турции
Созвучие великих
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
В селе Башкуль Бескарагайского района области Абай в предстоящем учебном году негде учиться учащимся десятых и одиннадцатых классов
«Слышащее государство»: путь к взаимопониманию
Зима не за горами
Шаги к успеху
Добро не знает границ
В столице прошло событие, которое действительно можно назвать главным событием и лета, и всего года. Ironman – это восхитительно. По уровню зависти, восторга и ненависти
Коси, коса, пока роса
Дороги портит и... ремонт
Воды будет мало. Но вы держитесь
Тонкости народной дипломатии
Совет приступает к работе
В приоритете рабочие места
Айболит в село спешит
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
Тайна письма Абая
Почему у трех врачей разный диагноз?
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Слова Абая звучат на венгерском
На ремонт и уголь деньги есть
Избиение девочки помощницей воспитателя попало на видео в детсаду Павлодара
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
На сколько увеличилась численность населения Казахстана – новые данные
Почти в 2 раза подорожал проезд в автобусах Уральска за "наличку"
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве

Читайте также

Статьи
Айболит в село спешит
Статьи
Шаги к успеху
Статьи
Добро не знает границ
Статьи
Тонкости народной дипломатии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]