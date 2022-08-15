Статьи Бизнес по-шымкентски 15 августа 2022 г. 0:00 Любовь Доброта Купить дорого и тут же продать намного дешевле – таким способом СПК Shymkent «стабилизировала», в частности, цены на муку. В ходе проверки деятельности социально-предпринимательской корпорации Shymkent Антикоррупционная служба Шымкента выявила немало любопытных моментов. Среди всего прочего сотрудников правоохранительных органов особо заинтересовал закуп муки – важнейшего социального продукта, без которого не обходится ни одна семья. Мука составляет значительную долю в формировании стабилизационного фонда, на формирование которого за последние три года управление сельского хозяйства Шымкента и СПК Shymkent заключили договоров о закупе услуг на сумму более 5,7 млрд тенге. Эти средства выделены из городского бюджета и призваны снизить стоимость продуктов, включенных в список социально значимых. В антикоре отмечают, что все договоры заключены в бумажном виде, без ссылок на соответствующие нормы законодательства. При этом на стоимости основных продуктов питания бюджетные вливания не сказались. К примеру, муку, закупленную на бюджетные деньги у определенной компании, уже через считанные дни продавали. Причем той же самой компании. Но уже значительно дешевле. – Анализ показал, что СПК путем заключения договора закупа муки оплачивает денежные средства за весь объем муки, а уже на следующий день, так было в двух случаях, или через некоторое время, данную муку продает дешевле этому же предпринимателю, – прокомментировал ситуацию главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Жани Камбар. – По сути, СПК фактически даже не принимает товар на свой баланс и не проверяет его качество. Договоры на муку заключались 8 раз на общую сумму 650 миллионов тенге. По результатам проверки Антикоррупционной службой СПК Shymkent внесено более 20 рекомендаций, устранить которые в социально-предпринимательской корпорации обязаны в течение полугода. Впрочем, в СПК утверждают, что из 21 рекомендации 17 уже исправили, оперативно отреагировав на замечания антикора. Для этого провели серьезную работу над ошибками и даже предложили внести изменения в законодательство РК, а заодно усовершенствовали внутренние нормативные документы. Оставшиеся нарушения обещают исправить осенью. Что касается продажи муки по цене ниже закупочной, то в СПК упирают на Правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, которыми предусмотрен механизм проведения товарных интервенций. Они-то якобы и предусматривают стабилизацию внутреннего рынка путем реализации социально значимых продовольственных товаров по цене ниже рыночных. Та самая мука, дескать, направлена в пекарни города по сниженным ценам.