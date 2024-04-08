Бизнесмены откликнулись на призыв Общество 8 апреля 2024 г. 2:44 27 Раушан Утеулина, Акмолинская область Около 20 предприятий помогают ликвидировать последствия паводков в Кокшетау Фото ДЧС СКО Успокоившаяся было река Кылшакты в Кокшетау вновь наполнилась талыми водами. Их уровень достиг двухметровой отметки, что намного превышает обычные показатели. На встрече с представителями бизнеса, прошедшей в минувшую субботу на одном из участков, аким области Марат Ахметжанов отметил сложную ситуацию в городе. С увеличением притока талых вод река Кылшакты снова вышла из берегов. В зоне подтопления оказались жилые дома, социальные объекты. Необходимо общими усилиями организовать работу, чтобы преодолеть последствия паводка. – Призываю вас в этот ответственный момент не оставаться в стороне и проявить свою гражданскую позицию. Просьба оказать максимальную поддержку, поскольку сегодня это общая задача для всех нас, – сказал Марат Ахметжанов. Глава региона подчеркнул, что в этом году запланирована работа по углублению русла и укреплению берегов реки Кылшакты. Это позволит снизить риски наводнения в будущем. Предприниматели засучили рукава. Так, ТОО «КазАвтоДор» направило на закрепленный за ними участок 10 единиц специальной техники – самосвалы, бульдозеры и дорожный каток. Заместитель директора предприятия Арман Омирбеков отметил, что они будут укреплять береговую линию на участке. Работы намечено вести в две смены. На сегодняшний день по области в противопаводковых мероприятиях задействованы более 1 300 человек, 322 единицы техники. #паводок #ЧС #помощь #бизнесмены #предприятия