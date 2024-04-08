Бизнесмены откликнулись на призыв

Общество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

Около 20 предприятий помогают ликвидировать последствия паводков в Кокшетау

Фото ДЧС СКО

Успокоившаяся было река Кылшакты в Кокшетау вновь наполнилась талыми водами. Их уровень достиг двухметровой отметки, что намного превышает обычные показатели.

На встрече с представителями бизнеса, прошедшей в минувшую субботу на одном из участков, аким области Марат Ахметжанов отметил сложную ситуацию в городе. С увеличением притока талых вод река Кылшакты снова вышла из берегов. В зоне подтопления оказались жилые дома, социальные объекты. Необходимо общими усилиями организовать работу, чтобы преодолеть последствия паводка.

– Призываю вас в этот ответственный момент не оставаться в стороне и проявить свою гражданскую позицию. Просьба оказать максимальную поддерж­ку, поскольку сегодня это общая задача для всех нас, – сказал Марат Ахметжанов.

Глава региона подчеркнул, что в этом году запланирована работа по углублению русла и укреплению берегов реки Кылшакты. Это позволит снизить риски наводнения в будущем.

Предприниматели засучили рукава. Так, ТОО «Каз­АвтоДор» направило на закрепленный за ними учас­ток 10 единиц специальной техники – самосвалы, бульдозеры и дорожный каток.

Заместитель директора предприятия Арман Омирбеков отметил, что они будут укреплять береговую линию на участке. Работы намечено вести в две смены.

На сегодняшний день по области в противопаводковых мероприятиях задействованы более 1 300 человек, 322 единицы техники.

#паводок #ЧС #помощь #бизнесмены #предприятия

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