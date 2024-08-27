Благополучие женщин и детей исследуют в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международное обследование, разработанное ЮНИСЕФ, охватит 24 тыс. домохозяйств по всей территории РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюронацстатистики

МИКС в Казахстане проводится в четвертый раз. Ранее обследование проходили в 2006, 2010 и 2015 годах. Основная цель МИКС 2024 — оценка и мониторинг состояния здоровья и благополучия женщин и детей, а также получение достоверной информации по ключевым показателям их развития.

Исследование позволит более эффективно отслеживать их благополучие и совершенствовать национальную политику. В рамках обследования будут заданы вопросы, включая сферы здравоохранения, питания, образования, санитарии, развития детей в раннем возрасте и другие аспекты.

«Обследование охватит 20 регионов Казахстана. Со 2 сентября по 29 ноября будет проведено анкетирование 24 тыс. домохозяйств в городах и селах страны. Каждый вопросник охватывает различные аспекты жизни и здоровья, включая санитарные условия, образование и другие важные показатели. Все анкеты согласованы с профильными государственными органами. Мы призываем домохозяйства, к которым обратятся наши интервьюеры, отнестись с пониманием к этому обследованию. Участие в обследовании поможет собрать важные данные, которые будут способствовать улучшению условий жизни и здоровья населения Казахстана», – отметила заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Асель Шауенова.

В вопроснике для женщин и мужчин, в частности, содержатся вопросы занятости и обучения, а также о браке или союзе и ментальном здоровье. Кроме того, в вопроснике для женщин дополнительно имеются вопросы, касающиеся родовой и послеродовой помощи.

В вопроснике, посвященном детям до пяти лет, в свою очередь, включены вопросы о развитии в раннем возрасте и дисциплинировании детей. В вопроснике о детях возраста 5-17 лет также присутствуют вопросы, связанные с детским трудом, развитием ранних навыков и другими важными аспектами.

Участие в обследовании добровольное. Полученная информация будет использоваться только в статистических целях. Интервьюеры будут иметь отличительную форму и бейджи с логотипами Бюро, ЮНИСЕФ, АБР и ЮНФПА.

Обследование проводится при поддержке ЮНИСЕФ, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Азиатского банка развития. С момента запуска МИКС в 1996 году было проведено 355 обследований в 118 странах. В текущем 7-м раунде участвуют 27 стран, включая Казахстан.