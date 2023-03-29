Блестит дороги новой полотно

О состоянии дорог в стране, мерах, принимаемых для повышения качества дорожных работ, и планах автодорожной отрасли на 2023 год на брифинге в СЦК рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР Амангельды Беков.

По словам спикера, общая протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет 96 тыс. км. Из них 25 тыс. км – рес­публиканского, 71 тыс. км – областного и районного значения.

Амангельды Беков напомнил, что дороги республиканского значения находятся под контро­лем Комитета автомобильных дорог МИИР РК. Работы по их развитию и содержанию в рамках государственного заказа проводит национальный оператор «КазАвтоЖол».

Автодороги областного и районного значения, а также уличная сеть находятся в ведении местных исполнительных органов.

По итогам прошлого года доля дорог в нормативном состоянии увеличена по республиканской сети до 91%, локальной – до 85%. В нынешнем году строительные работы ведутся на более чем 11 тыс. км автодорог общего пользования. Строительство и реконструкция продолжатся на 3 600 км республиканской сети, из них будут завершены 856 км.

Капитальным и средним ремонтом будет охвачено 3 400 км дорог республиканского значения.

В текущем году также планируется охватить всеми видами ремонта 4 тыс. км дорог местных сетей, из которых будет сдано 3 тыс. км.

Таким образом, по словам Амангельды Бекова, к концу года доля республиканских дорог в нормативном состоянии будет доведена до 92%, локальных – до 87%.

– В рамках развития коридора «Центр – Юг» продолжается реконструкция участков Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – Курты – Капшагай. Из 946 километров открыто 543, – сказал Амангельды Беков.

Открыт проезд на 281 км по участку Караганда – Балхаш (363 км). На участках Балхаш – Бурылбайтал – Курты (516 км) открыто движение на 262 км. Продолжаются работы на участке Курты – Капшагай.

Движение по коридору «Центр – Юг» на всем протяжении планируется возобновить до конца 2023 года со сдачей в эксплуатацию в 2024-м.

В юго-восточном регионе страны активно ведется реконструкция автомобильной дороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км). На сегодня проезд открыт на 649 км дороги. Как доложил спикер, реконструкция участка продолжается, движение по нему откроется в 2023 году. Проект планируется сдать в эксплуатацию в 2024-м.

На западе страны развивается коридор Актобе – Атырау – Астра­хань (819 км).

– В текущем году завершаем учас­ток Кандыагаш – Макат – Атырау, по которому полностью открыто движение. Реконструируются участки Актобе – Кандыагаш и Атырау – Астрахань. До конца года откроет­ся движение на всем протяжении со сдачей в эксплуатацию

в 2024-м, – заверил Амангельды Беков.

Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что проект реконструкции автодороги Кызылорда – Жезказган состоит из двух основных частей. По территории Кызылординской области дорожные работы начались в 2022 году. На этом участке, по его словам, занято пять подрядных организаций.

– На участке в обход Кызылор­ды в апреле текущего года планируется объявить повторный конкурс. Уже проведены работы по устройству земляного полотна, искусственных сооружений и слоев основания. Завершение работ запланировано на 2024 год, – уточнил Амангельды Беков.

Продолжаются конкурсные процедуры по определению подрядчиков на участках дороги по Улытауской области. В ведомстве надеются, что они будут обнародованы в июне текущего года, а значит, начнутся подготовительные работы.

В ходе брифинга на вопросы журналистов также ответили представители Комитета автомобильных дорог МИИР РК, АО «НК «КазАвтоЖол», Национального центра качества дорожных активов и АО «КаздорНИИ».