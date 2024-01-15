Спасатели обнаружили пропавшую женщину близ Аркалыка
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Сельчанка с обморожением находится в реанимации
14 января в 08:00 утра 46-летняя женщина вышла пешком из села Актас в направлении Аркалыка и пропала, передает корреспондент Kazpravda.kz
Об ее исчезновении сообщили в местном крестьянском хозяйстве.
"В 18:55 найдена сотрудниками ДЧС приблизительно в 2 км за селом Актас. Женщина с обморожением была доставлена в медучреждение. В настоящее время находится в реанимации", – отметили спасатели.
МЧС просит граждан не покидать населенные пункты при неблагоприятных погодных условиях.
Ранее сообщалось о найденных телах пропавших в метель бабушки и внучки в Костанайской области.