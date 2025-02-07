Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран

В очередных самых масштабных континентальных соревнованиях примут участие более 1 200 спортсменов из 34 стран Азии, при этом впервые будут представлены спортивные делегации из Камбоджи и Саудовской Аравии. Участники разыграют 64 комплекта наград (196 медалей различного достоинства) в шести видах спорта и одиннадцати дисциплинах. Напомним, Казахстан в этих состязаниях представят 137 атлетов, претендующих за 51 комплект наград в десяти дисциплинах по шести видам спорта.

Мы уже сообщали о том, что сами Игры непосредственно стартовали в самом начале недели в нескольких видах спорта. Казахстан­цы уже сражаются за медали в керлинге и хоккее с шайбой. Так, вчера нам впервые повезло в игре в ревущие камни (так называют керлинг из-за характерного звука, издаваемого скользящим по замерзшему льду камнем). Наша сборная в составе Амины Сейтжановой и Азизбека Надирбаева смогла обыграть национальную команду Катара со счетом 7:4. Ранее казахстанцы уступили Южной Корее и Китаю.

Зато не остановить на Играх наши сборные по хоккею с шайбой, которые участвуют как в мужском, так и женском турнирах. Так, наши девушки в первых двух поединках вначале разгромили команду китайского Гонконга со счетом 12:0, а потом не оставили ни единого шанса и Таиланду, выиграв со счетом 9:0.

Задача получить золотые медали стоит и перед нашей мужской сборной. Мы уже сообщали о том, что в стартовом поединке они без особых усилий расправились с национальной командой Таиланда, выиграв у нее со счетом 12:0. А во втором матче подопечные Олега Болякина встречались с хоязевами турнира – командой Китая и также одержали победу со счетом 6:1.

В первом периоде казахстанские хоккеисты забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Начало разгрому на 42-й секунде игры положил Дмитрий Бреус. На третьей минуте Дмитрий Гренц реализовал большинство и удвоил преимущество команды. Спустя пять минут Роман Старченко довел счет до 3:0. Во втором периоде в воротах голкипера китайской команды побывала еще одна шайба, которую на 25-й минуте забросил Евгений Рымарев. Ну и, наконец, в заключительной двадцатиминутке два гола (на 45-й и 49-й минутах) забросил Вячеслав Колесников.

А теперь мы хотели бы предложить своим читателям ознакомиться с выступлением казахстанских спортсменов в оставшиеся дни.

Мужская сборная по хоккею с шайбой 7 февраля проведет очередной поединок против китайского Тайбэя. Также пройдут состязания по шорт-треку среди мужчин и женщин, и смешанная командная эстафета. Спортивный день завершат состязания в керлинге среди смешанных пар. Ну а в 17.00 мы все сможем наблюдать за торжественным открытием Азиады, которую в прямом эфире покажет телеканал Qazsport (он же будет вести и трансляцию всех состязаний с участием наших спортсменов).

8 февраля нас вновь ждут состязания в хоккее с шайбой (мужская сборная Казахстана сыграет с Японией), керлинге и шорт-треке (финалы). Также к ним добавятся горнолыжный спорт, лыжные гонки и состязания в конькобежном виде.

Затем 9 февраля стартует групповой раунд в керлинге, где женская сборная Казахстана сразится с Японией, а мужская – с Китайским Тайбэем. Также начнутся соревнования в шорт-треке, горнолыжном спорте, ски-альпинизме, лыжных гонках и конькобежном спорте. Сможем мы в этот день понаблюдать и за игрой наших хоккеисток против сборной Южной Кореи.

В состязаниях по керлингу 10 февраля наши девушки вначале сыграют с Китайским Тайбэем, а потом и с Китаем, а мужчины – с Филиппинами. Очень интересными для нас будут и смешанные командные соревнования во фристайл-акробатике. Еще нас ждут лыжные гонки среди мужчин, состязания среди конькобежцев (мужчины и женщины). И, наконец, мы сможем понаблюдать за поединком мужской сборной по хоккею против Южной Кореи.

11 февраля в керлинге женская сборная Казахстана сыграет с Филиппинами и Катаром, а мужская – с национальной командой Южной Кореи. Пройдут состязания в биатлоне среди мужчин и женщин. Мужская и женская команды Казахстана по фристайл-акробатике разыграют медали в синхронных прыжках. Конькобежцы поборются за награды в командной гонке преследования. Начнутся в этот день и состязания среди фигуристов в танцах на льду в короткой программе. А в мужском хоккейном турнире пройдут первые четвертьфинальные игры.

12 февраля в керлинге женская сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей и Таиландом, а мужская – с командой Кыргызстана. Кроме того, мы понаблюдаем за состязаниями в ски-альпинизме, где пройдет смешанная эстафета. Эстафета ожидает и обе сборные Казахстана в лыжных гонках. А еще мы сможем насладиться выступлением фигуристок в короткой программе.

Далее, 13 февраля, пройдут полуфиналы у мужчин и женщин в керлинге. У биатлонистов (мужчины и женщины) будет эстафета. В фигурном катании у мужчин и женщин будет показана произвольная программа.

14 февраля состоятся финалы у мужчин и женщин в керлинге и хоккее с шайбой. А в 17.00 нас будет ждать красочная программа закрытия зимней Азиады-2025.

Отметим, что в Министерстве туризма и спорта рассчитывают на высокий результат наших спорт­сменов. Так, глава спортивного ведомства Ербол Мырзабосынов говорил о том, что на этих Азиатских играх мы рассчитываем на золотые медали в таких четырех дисциплинах, как конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные виды спорта и биатлон.

В свою очередь отметим, что на медали самого высокого досто­инства, помимо четырех вышеназванных видов спорта, смело можно причислить также хоккей с шайбой и фигурное катание.

Так, казахстанские хоккеисты имеют внушительную историю выступлений на Азиатских играх – команда четырежды становилась чемпионом турнира (1996, 1999, 2011, 2017). При определенных условиях на высшую ступень пьедестала могут попасть фигуристы. В мужском одиночном катании как минимум претендентом на медаль является Михаил Шайдоров. В декабре 2024 года он стал первым казахстанцем, вышедшим в финал Гран-при. Его стабильные результаты и техническая сложность программ позволяют рассчитывать на успешное выступление на Азиаде. В женской сборной надежда есть на Софью Самоделкину. Она недавно начала выступать на международных соревнованиях на взрослом уровне и уже показала определенный прогресс. Так, на Универсиаде-2025 Самоделкина завоевала бронзовую медаль и на этом, надеемся, не остановится.