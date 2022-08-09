Ближе к людям

Вечерние приемы граждан в мик­рорайонах Павлодара проводят руководители государственных органов.

Выездные встречи анонсировали в городском акимате и уже начали их с пяти пригородных поселков. С пяти и до семи часов вечера помимо представителей профильных отделов с жителями встречается и руководство областного центра. Чиновники отвечают на вопросы, консультируют по госуслугам.

Благоустройство и обеспечение коммуникациями – главный запрос от павлодарцев, и неважно, живут они в сельской зоне или ближе к центру. Например, только в поселке Кенжеколь к местным исполнительным органам обратились 50 человек. Основные вопросы – ремонт и асфальтирование дорог, отлов бродячих собак, получение земельных участков. Кроме того, поступает немало частных жалоб. А вот просьб о строительстве социальных объектов становится меньше в сравнении с прошлыми годами, однако жители пригородного поселка Жетекши отметили, что им нужен Дом культуры.