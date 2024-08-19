Боевое знамя вручили бригаде территориальной обороны области Жетысу

Текст грамоты Президента Республики Казахстан – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева зачитал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Поздравляя военнослужащих, первый заместитель министра обороны отметил, что боевое знамя служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

«Боевое знамя – свидетельство боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также принадлежности ее к Вооруженным силам Республики Казахстан. Пусть этот символ воинской чести, доблести и славы всегда высоко реет над нашими головами», - сказал генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.