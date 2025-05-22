Более 100 тысяч школьников завершают учебный год в области Абай

Образование
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В регионе продолжается системная работа по поддержке одаренных детей и обновлению образовательной инфраструктуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В общеобразовательных школах области Абай 23–24 мая пройдут мероприятия, приуроченные к завершению учебного года сообщает собкор Kazpravda.kz

На брифинге в Региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности руководителя управления образования области Бауржан Туленов сообщил, что торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года для выпускников 11-х классов, состоятся 23 мая во всех районах области и 24 мая — в школах города Семей. Все мероприятия проводятся с учетом особенностей населенных пунктов и требований безопасности.

В этом году обучение завершают более 100 тысяч школьников, из них 5 478 — выпускники 11-х классов. На «Алтын белгі» претендуют 363 учащихся — это на 139 человек больше, чем в прошлом году. Аттестаты об основном и среднем общем образовании вручат с 18 по 20 июня, а госэкзамены продлятся с 30 мая по 16 июня.

– Основной поток сдачи Единого национального тестирования проходит с 16 мая по 5 июля, — уточнил Бауржан Туленов. — В этом году участвуют 4 981 выпускник — 86,6% от общего числа.

В области также реализуется план по капитальному и текущему ремонту школ, закупке новых кабинетов и школьного транспорта, особенно для сельских школ. Вся работа проводится по графику и находится под контролем.

О достижениях и потенциале учеников рассказала директор областного научно-методического центра «Дарын» Светлана Оспанова. По ее словам, поддержка одаренных детей в области Абай выходит на новый уровень. С 2023 года реализуется Комплексный план, охватывающий шесть направлений развития.

– Динамика участия школьников в республиканских и международных олимпиадах демонстрирует устойчивый рост: за три учебных года количество медалей увеличилось более чем вдвое, — подчеркнула Светлана Оспанова.

Особенно заметны успехи учащихся из сельской местности, которые становятся призерами и лауреатами престижных республиканских конкурсов и олимпиад. Это подтверждают результаты школьников из Бородулихинского и Аксуатского районов.

– Два раза подряд команда младших школьников области занимает второе место на республиканском турнире "Бастау", — добавила Светлана Оспанова.

Таким образом, система образования области Абай не только завершает учебный год с важными достижениями, но и уверенно смотрит в будущее, продолжая развивать потенциал подрастающего поколения.

 

#Семей #школьники #выпускной #учеба

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