Более 100 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непогоды

В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 109 участков автодорог, из них 41 республиканского и 68 областного значения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах.

При этом на блокпостах скопилось 600 автомобилей.

«За текущие сутки спасательные подразделения спасли и эвакуировали 695 человек, в том числе 137 детей (Жамбылская, Туркестанская, Костанайская, Карагандинская и Абайская области), отбуксировали 146 единиц техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 846 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 99 единиц техники (вахтовка и КУНГ).

В пунктах временного обогрева находится 171 человек, из них четверо – дети (Жамбылская, Абайская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области)», – представили картину в МЧС.

Казахстанцам разослали 232 SMS-сообщения об ухудшении погоды и 94 уведомления – через мобильное приложение Darmen.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более тысячи человек и почти 600 единиц техники министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и местных исполнительных органов.

Дорожные службы продолжают расчищать дороги.