Более 100 земельных участков вернули государству в области Жетісу
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Прокуроры области Жетісу возвратили в госфонд 114 земельных участков общей площадью 155 га в Панфиловском районе, передает Kazpravda.kz
Как сообщили в прокуратуре области, указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались и не использовались по целевому назначению.
Кадастровая стоимость участков составляет свыше 170 млн тенге. По акту надзора прокуратуры земли возращены государству.
С начала этого года государству возвращено 53 тысячи га земли на сумму более 500 млн тенге.