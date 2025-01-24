Более 140 раз обратились казахстанцы к кнопке SOS за год

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В 2024 году через кнопки SOS поступило 143 обращения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным министерства, по всей республике установлено 312 таких устройств. Они расположены в общественных местах, чтобы обеспечить быструю реакцию в случае угрозы жизни или здоровью.

Кнопки SOS — это важный элемент системы безопасности, предназначенный для быстрого вызова помощи в экстренных ситуациях.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Астане - 45, в Павлодарской области - 20 и в Кызылординской области - 18.

В каждом из этих случаев незамедлительно была оказана необходимая помощь, отметили в МВД.