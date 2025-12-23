В столице полицейскими задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств при сдаче квартир в аренду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным, от его действий пострадали более 20 человек. Установлено, что злоумышленник создал аккаунт на известной платформе по поиску жилья и разместил сразу несколько привлекательных объявлений. Для публикаций он использовал найденные в интернете фотографии уютных квартир. Указывал цены ниже рыночных.

На объявления откликались в основном молодые люди, студенты и приезжие. В переписке мужчина убеждал потенциальных арендаторов внести предоплату за “бронь”. В ходе общения он уверял, что предложенная цена выгодная и долго не простоит. Люди переводили деньги, после чего “арендодатель” прекращал выходить на связь.

Полицией личность подозреваемого была установлена. В отношении него возбуждено уголовное дело. Проводится дальнейшая проверка его причастности к другим аналогичным преступлениям.

