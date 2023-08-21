Более 20 млрд тенге выплатили из бюджета неработающим родителям

В пресс-службе Правительства РК рассказали о ходе реализации послания главы государства народу Казахстана, передает Kazpravda.kz .

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Так, в рамках исполнения поручения президента продолжительность выплат по уходу за ребенком была увеличена до 1,5 лет.

По состоянию на 1 августа 2023 года пособие для неработающих родителей из республиканского бюджета получили 107,2 тыс. человек на сумму 20,9 млрд тенге.

Социальную выплату по потере дохода для работающих родителей из Госфонда социального страхования получили 439,6 тыс. человек на сумму 144,8 млрд тенге.