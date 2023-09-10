Более 2000 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило две тысячи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.

Ранее сообщалось о 1305 погибших и 1832 пострадавших.

"Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.

Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет. В ряде пострадавших регионов возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.

Многие страны уже выразили готовность оказать помощь властям Марокко в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

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