Более 28 трлн тенге хранится на депозитах казахстанцев

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов рассказал, сколько средств хранится на депозитах казахстанцев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Речь идет о 28,5 трлн тенге – это депозиты в банковской системе. В июне-июле мы видим устойчивый рост депозитов именно в тенге. Долларизация депозитов снизилась», – заявил Галымжан Пирматов на брифинге.

При этом он сообщил, что субъекты экономики постепенно переходят к сберегательной активности: больше откладывают, чем потребляют.

«Постепенно это приведет к тому, что спрос будет потихоньку снижаться, и мы увидим снижение инфляции в будущем», – резюмировал глава Нацбанка.