Более 300 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых выдали в РК

За первое полугодие выдано 333 лицензии на недропользование, из них 320 – на разведку твердых полезных ископаемых (ТПИ) и 13 – на добычу ТПИ. В целом, поступило более 800 заявок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из-за неисполнения обязательств было прекращено действие 32 лицензий и 22 контрактов на недропользование. В мае проведен электронный аукцион на право разведки ТПИ, сумма подписного бонуса составила более 89 млн тенге. 20 мая также состоялся аукцион на право добычи по месторождению Обуховское в Северо-Казахстанской области. Министерство объявило о проведении 12 августа электронного аукциона по 23 месторождениям, содержащим балансовые запасы ТПИ.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время разрабатываются два законопроекта, направленные на улучшение инвестиционного климата и совершенствование сферы недропользования.

Министерство продолжает автоматизацию бизнес-процессов услуг недропользования на Единой платформе недропользователей «minerals.gov.kz». На данный момент на платформе зарегистрировано около 3 500 пользователей, и до конца года планируется завершить интеграцию ряда государственных информационных систем с платформой.