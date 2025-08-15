Злоумышленнику грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Алматы выявили очередное оборудование Sim-Box, используемое мошенниками для подмены номеров, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы МВД, в рамках заключенного меморандума между правоохранительными органами, АО «Казахтелеком» и АО «Кселл», при координации прокуратуры города, сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы был выявлен факт использования криминального оборудования.

В ходе оперативных мероприятий в квартире по ул.Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят Sim-Box, более 300 Sim-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование.

Оборудование Sim-Box широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.

«Начато досудебное расследование по статье 213 УК РК («Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства»), предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. За этот год 7 аналогичных дел направлено в суд, по 4-м из них уже состоялись приговора», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Алматы призывают граждан быть внимательными и не передавать посторонним данные своих банковских карт и коды доступа.

При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования необходимо сообщать в правоохранительные органы.