Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году

В рамках Генеральной схемы газификации РК до 2035 года повышается уровень обеспеченности населения природным газом.

Фото: СЦК

Построено свыше 2 тыс. км газопроводов, завершено возведение 82 объектов газоснабжения. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

По его информации, на 1 января 2026-го уровень газификации в стране достиг 64,2%. Доступ к природному газу получили 13,1 млн человек.

– Наиболее высокий уровень газификации отмечается в западных регионах страны, Жамбылской области, а также в Алматы и Шымкенте, где показатель превышает 90 процентов... В Карагандинской, Акмолинской и области Улытау показатель остается менее 60 процентов, – такие данные привел вице-министр.

При этом в Казахстане про должают наращивать мощности газотранспортной инфраструктуры. К примеру, в нынешнем году на развитие отрасли из республиканского бюджета выделе но 27,3 млрд тенге, что позволит увеличить уровень газификации населения до 64,3% и обеспечить доступ к природному газу еще для 32 тыс. человек.

По словам Кайырхана Туткышбаева, вместе с ростом охвата населения увеличивается и потребление газа.

По итогам прошлого года объем потребления товарного газа составил 21,3 млрд кубометров. В текущем году ожидается рост до 22,3 млрд кубометров.

Параллельно в стране реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые должны обеспечить газом новые производства и создать основу для промышленного развития регионов. Так, в Костанайской области ведется строительство новой компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода КС-14 – Костанай.

– Проект реализуется совместно с катарским инвестором и позволит обеспечить газом предприятия по глубокой переработке зерна, производству алюминия, газохимической продукции и горячебрикетированного железа. Речь идет не просто о строительстве газопровода, а о создании условий для запуска новых производств и привлечения инвестиций, – подчеркнул спикер.

Другой крупный проект связан с осуществлением первого этапа прокладки второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. До конца года планируется завершить строительство его линейной час ти протяженностью 1 450 км. Это позволит обеспечить пропускную способность на уровне 10 млрд кубометров газа в год.

Следующим этапом станет строительство компрессорных станций, оно намечено на 2027 2029 годы. После завершения этих работ пропускная способность газопровода увеличится до 15 млрд кубометров в год.

– Для дополнительного обеспечения Алматинской области и области Жетысу товарным газом проект строительства второй нитки магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган в настоящее время проходит госэкспертизу, – добавил Кайырхан Туткышбаев.

Вместе с тем Министерство энергетики РК прорабатывает вопросы газификации северных и восточных регионов. Для этого Правительство ведет переговоры с ПАО «Газпром» о строительстве нового магистрального га зопровода, который соединит действующую газотранспортную систему «Сарыарка» с газопроводом в районе города Ишима России (компрессорная станция «Карасульская»).