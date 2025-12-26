В Астане полицейские задержали 49-летнюю женщину — сотрудницу одного из банков города, подозреваемую в незаконном снятии крупных сумм со счетов жителя столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, женщина познакомилась с потерпевшим через общую знакомую. Когда мужчина уехал за границу, посредница убедила его занять деньги и записать видео с разрешением на снятие средств. Вечером с его счета было списано около 18 миллионов тенге.

Позже подозреваемая, используя свои служебные полномочия, сняла еще 17 миллионов тенге со счета жены потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 34 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Полиция призывает граждан быть предельно осторожными при передаче разрешений на финансовые операции и тщательно проверять любые запросы, связанные со снятием или переводом денег.