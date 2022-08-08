Более 36 тысяч бутылок поддельной водки изъяли в Жамбылской области

Цех по производству поддельной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок выявили сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как отметили в агентстве, в ходе обысков в цехе изъято почти три тысячи литров спирта, более 36 тысяч бутылок водочной продукции, поддельные учетно-контрольные марки, аппараты для закрытия крышек.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.