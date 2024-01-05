Более 390 тысяч малышей родились за год в Казахстане

Специалисты службы родовспоможения благополучно приняли 388 тысяч родов, на свет появилось 390 тысяч малышей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, в течение прошлого года около 400 тысяч женщин находились на учете по беременности под наблюдением медицинских работников. При этом врачам удалось спасти более 1 000 беременных, находящихся в крайне критическом состоянии из-за тяжелых акушерских и соматических осложнений.

Кроме того, по линии медицинской авиации выполнено 200 вылетов, прооперировано на месте 21 женщина, 190 женщин в тяжелом состоянии транспортированы в областные, республиканские клиники и спасены.

«Впервые за всю историю независимого Казахстана достигнуто снижение показателя материнской смертности на 32%. За минувший год утверждены 18 приоритетных клинических протоколов диагностики и лечения по родовспоможению. Обучены более 2000 врачей и 3000 СМР службы родовспоможения, 64 врача обучены в Стамбуле, 50 - в Санкт-Петербурге», — проинформировали в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что в рамках исполнения поручения главы государства и реализации программы «Аңсаған сәби», с 2021 года 21 000 женщин проведено ЭКО. В результате у более 8 тысяч женщин наступила беременность, родилось более 6 тысяч долгожданных детей.