Более 40 человек погибли из-за наводнений на севере Индии

Не менее 41 человека погибли в наводнениях в результате мощных дождей, продолжающихся на севере Индии четыре дня подряд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

фото: kazpravda.kz

Сильные ливни затронули национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир.

Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.

В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах заблокированы сотни туристов.