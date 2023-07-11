Более 40 человек погибли из-за наводнений на севере Индии

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Общество, В мире
362
Аманжолова Айман
[email protected]

Не менее 41 человека погибли в наводнениях в результате мощных дождей, продолжающихся на севере Индии четыре дня подряд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

фото: kazpravda.kz

Сильные ливни затронули национальный столичный округ Дели, штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзную территорию Джамму и Кашмир.

Наиболее трудная ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где ливни вызвали многочисленные оползни, местные реки вышли из берегов и подтопили многие населенные пункты.

В горных районах северных штатов нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в результате в горах заблокированы сотни туристов.

#гибель #люди #жертвы #Индия #наводнение #дожди

Популярное

Все
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Алихан Смаилов посетил завод "KPI Inc." в Атырау
Минсельхоз дал прогноз развития саранчовых по Казахстану на 2023 год
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Каныбек Жумашев стал председателем комитета среднего образования
Ануар Сулейменов назначен заместителем председателя комитета госдоходов
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Мужчина с ребенком погибли при пожаре в квартире в Темиртау
Полицейского в Костанае подозревают в распространении нарко…
Опасения о возможном росте числа казахстанцев с проблемными…
Казахстанцам с инвалидностью начали оказывать услуги агрега…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]