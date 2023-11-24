Более 40 млн тенге приплюсовала к зарплате главбух школы в Алматы
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В одной из школ Алматы похитили свыше 46 млн тенге бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города
Главный бухгалтер школы целый год незаконно перечисляла заработную плату сверх предусмотренным штатным расписанием на личные счета.
Прокуратура Бостандыкского района начала досудебное расследование.
В ходе следствия бухгалтер полностью признала вину.
Суд приговорил женщину за присвоение и растрату вверенного имущества к 7 годам лишения свободы, с запретом 5 лет занимать материально-ответственные должности.
Приговор не вступил в силу.