Более 400 семьям вернут принадлежащие им земли в Жамбылской области

В Акерменском сельском округе Меркенского района Жамбылской области планируется обеспечить землей более 400 семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры региона.

Фото: instagram.com/zhambyl_prokuratura

Вопрос по возврату принадлежащих им земельных участков жители Акерменского сельского округа поднимают еще с 2017 года.

После распада CCCР работники совхоза в селе Акермен не получили свои земельные доли для сохранения племенного скота.

«В 1993 году было создано АО «Меркенский племенной завод», и часть выпущенных акций осталась в собственности государства, остальные переданы физическим лицам.

Однако в 2015-2016 годах акции племзавода продали в частную собственность, а сельчане остались без земли и скота», – рассказали предысторию в надзорном органе.

После вмешательства прокуратуры часть проданных акций (5 086 акций или 18%) через суд возвратили в собственность Социально-предпринимательской корпорации «Тараз». А неиспользуемые более чем 3 910 га земучастков Меркенского племзавода вернули государству. Кадастровая стоимость последних – свыше 55 млн тенге, поделились в прокуратуре.

Сейчас по согласованию с сельскими жителями создаются 5 хозяйственных кооперативов, более 400 семей будут обеспечены землей.