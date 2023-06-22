Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства

Более 5 тысяч представителей отечественной системы технического и профессионального образования пройдут обучение в Центре педагогического мастерства, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу центра.

Фото пресс-службы Центра педагогического мастерства

Учителя информатики, физики, математики, химии, биологии, географии, истории, казахского, русского и английского языков, а также директора колледжей и их заместители, педагоги-психологи подключатся к страновому проекту.

Проект включает такие темы, как развитие функциональной грамотности, создание инклюзивной среды, алгоритм оценивания. Все профильные курсы разработаны на основе образовательного госстандарта.

«Традиционный урок, к которому мы так привыкли, сегодня претерпел изменения. С первого дня на курсах начали работать над практическими навыками планирования современного урока и самостоятельными заданиями по оцениванию. Особенно сложным было построение занятия в инклюзивной учебной среде. Мы получили новые инструменты, которые позволят сделать урок более динамичным», – отметила преподаватель русского языка Актюбинского высшего политехнического колледжа Лязат Асабаева.

По мнению преподавателя математики Жамбылского гуманитарного высшего колледжа имени Абая Венеры Торламбаевой, курсы центра интересны тем, что обучение – однопредметное, где слушатели моделировали реальные процессы в преподавании математики, научились разрабатывать задания открытого и закрытого типов, адаптировать их для студентов разных уровней мыслительных навыков, детей с особыми образовательными потребностями.

Сотрудничество центра с колледжами страны после завершения обучения не прекратится.

«В течение года в рамках «Матрицы коммуникации тренера и слушателя» всем участникам будет оказываться посткурсовая поддержка», – подчеркнула директор Центра педагогического мастерства Жанбота Кабдыкаримова.

Главной особенностью наших курсов, добавила Кабдыкаримова, является обязательное внешнее оценивание, оно подтверждает успешное обучение и новый этап в профессиональном развитии преподавателей.