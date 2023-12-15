Более 500 пассажиров авто посадили на поезд полицейские в Жамбылской области

Более 500 пассажиров автомобилей в Жамбылской области помогли уехать поездом транспортные полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Несмотря на предупреждения чрезвычайных служб воздержаться от дальних поездок из-за непогоды, многие в Жамбылской области выехали на автомашинах и рейсовых автобусах в путь и попали в заторы на трассах Алматы – Шымкент, Алматы – Кызылорда и других.

Транспортные полицейские доставили путников на станции Шу и Тараз, чтобы те могли добраться до пункта назначения на поезде. Стражи порядка помогли уже более 500 пассажиров автомобилей. Среди них были пожилые, женщины и дети, а также 150 граждан Узбекистана, ехавших из Алматы до Шымкента на рейсовом автобусе.

На базе ДП на транспорте создан оперативный штаб, работают телефоны горячей линии: 71-59-24, 94-25-01.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий в Жамбылской области была объявлена ЧС природного характера. Закрыты республиканские автодороги, на трассах скопился транспорт, были задержки поездов, есть проблемы с электроснабжением.