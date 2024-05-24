20 земельных участков вернули государству в СКО

В области выявили факты незаконного предоставления земель вне конкурса, длительного их неиспользования, а также неуплаты за них выкупа права собственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
Например, землепользователи Есильского, Уалихановского, Шал акына, Тимирязевского районов и Петропавловска на протяжении долгого времени не использовали по целевому назначению 65 земельных участков общей площадью 8,5 тыс.га. Меры по изъятию этих земель местные чиновники не предпринимали.
В другом случае, должностные лица акиматов Айыртауского района и Петропавловска не принимали меры по взысканию задолженности с землепользователей на сумму 94 млн тенге за выкуп права собственности и аренды.
Вместе с тем, в Петропавловске вне конкурса юрлицам и физлицам предоставили 6 земельных участков.
«По актам надзорного органа 6 должностных лиц, в том числе руководитель отдела земельных отношений Петропавловска, привлечены к дисциплинарной ответственности, возмещен ущерб государству на сумму 44 млн тенге. Возвращены в собственность государства 20 земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 180 млн тенге. Работа по оставшимся земельным участкам продолжается. Вопрос соблюдения земельного законодательства находится на контроле прокуратуры области», - говорится в сообщении.