Разрушительные наводнения, вызванные проливными муссонными дождями, продолжаются в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Число погибших, по последним данным, достигло 657, около тысячи человек получили ранения. Об этом сообщили пакистанские СМИ со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA).

Наиболее пострадавшими регионами, как следует из сводки ведомства, стали северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва, где погибло более 320 человек, и юго-западная провинция Синд, включая ее столицу Карачи.

В мегаполисе с населением более 15 млн. человек из-за затоплений не работают промышленные предприятия, морской порт и общественный транспорт.

Между тем сильные дожди, как пишет пакистанская газета Daily Times, продолжают заливать страну, поднимая уровень рек до опасно высоких значений, уничтожая посевы и перекрывая доступ к нескольким районам.

По данным NDMA, сотни зданий разрушены или повреждены, тысячи людей эвакуированы и размещены во временных лагерях. Разрушена транспортная инфраструктура, наблюдаются перебои с мобильной связью. В провинции Хайбер-Пахтунхва объявлено чрезвычайное положение.

«Это делает этот сезон муссонов одним из самых смертоносных за последние годы», — констатируют в NDMA.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и члены правительства передали свои месячные зарплаты в фонд помощи пострадавшим.

«Помощь попавшим в беду братьям и сестрам — наша национальная обязанность», — заявил премьер-министр на заседании кабмина в понедельник, 18 августа.

В спасательных операциях задействованы около 6 тыс. военнослужащих и добровольцев. По прогнозам синоптиков, ливни в Пакистане продолжатся до середины сентября. Ситуация осложняется тем, что уровень рек достиг критических отметок, что угрожает новыми затоплениями.  

Ранее сообщалось о мощных ливнях, обрушившихся на север Индии. 

 

